Le pagelle di Zapata: il gol dell'ex non arriva ma la prestazione è ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottimo avvio per l'attaccante colombiano Duvan Zapata, che lotta e cerca il gol, anche se appare ancora macchinoso in alcuni momenti. Duello fisico con Tonelli che riesce a vincere quando si libera in area, venendo fermato solo dall'incrocio dei pali. Il gol dell'ex non arriva, esce acciaccato e per l'Atalanta non è una buona notizia, visto il momento attuale.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5