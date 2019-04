Le pagelle di Zapata - Incontenibile e decisivo: Quagliarella è avvisato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata is on fire. Ancora e ancora una volta. Con la doppietta vincente firmata nel finale di gara del Tardini sono ben 19 le sue reti in questa Serie A, addirittura 24 quelle complessivi in stagione. Impressionante per come occupa l'area e per come unisce qualità tecniche a potenza fisica, il bomber dell'Atalanta strappa due 8 e due 7 in pagella tra quotidiani e TMW. Incontenibile e sempre decisivo, anche quando - come ieri - per larghi tratti del match non sembra essere nella sua giornata migliore. L'attuale capocannoniere del campionato Fabio Quagliarella (21 centri) è avvisato...

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 8

Corriere della Sera 7