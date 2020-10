Le pagelle di Zapata: killer da 8 in pagella con l'Ajax. Nella ripresa è un'iradiddio

Il migliore in campo di Atalanta-Ajax senza se e senza ma. Per TMW è "un killer", dopo un primo tempo da spettatore. Voto 8. Stessa valutazione data dal Corriere dello Sport, che parla di una Zapata che col tempo diventa un'iradiddio e segna una doppietta ciclonica. Quindi la Gazzetta dello Sport che racconta i due gol: "che stacco per il 2-1, che mina per il 2-2".

I voti di Duvan Zapata

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 8