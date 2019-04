© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Divisa a metà la pagella media di Duvan Zapata dopo la vittoria per 4-1 contro il Bologna. Da una parte si celebra giustamente l'ennesimo gol messo a segno dal colombiano in questa stagione, dall'altra si sottolinea come un cartellino preso in modo quanto meno sciocco, lo costringerà a saltare il prossimo big match contro l'Inter. La Gazzetta dello Sport scrive: "Azioni squassanti" per definire quanto di buono ha costruito nel corso del match ma allo stesso tempo definisce il giallo preso come una "pesante ingenuità". Il Corriere di Bergamo scrive: "Chiamatelo Sua Potenza" anche se poi sottolinea come sia un "peccato" dover essere costretto a saltare la sfida a Spalletti. TMW infine fa notare come, nonostante la serata sia tranquilla grazie all'operato di Ilicic, alla prima occasione che gli viene concessa, mette il 20esimo sigillo alla sua stagione rincorrendo i record del passato e lanciando in orbita la squadra di Gasperini.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere di Bergamo: 6,5