Le pagelle di Zapata: spreca il vantaggio, non è il solito 'panterone'

Ventisette gol complessivi in stagione, senza però riuscire a imporsi nella finale di Coppa Italia. Contro la Lazio non è stata una serata eccezionale per Duvan Zapata, che conquista ben poche sufficienze sui quotidiani in edicola e sui giornali online. "Duella a turno con tutta la difesa laziale: Acerbi è un osso duro, Luiz Felipe è reattivo. Avrebbe sulla testa due volte il pallone del vantaggio, lo spreca", è il giudizio di Tuttomercatoweb.com. "Non è il solito bomber", aggiunge La Gazzetta dello Sport mentre Tuttosport scrive: "Troppo assente e avulso dalla manovra, diventa un handicap".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Il Messaggero: 5,5