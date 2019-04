Le pagelle di Zapata - Stavolta non segna, ma è tra i migliori lottatori di A

Utile, anche quando non segna. Gara di grande sacrificio in Coppa Italia per Duvan Zapata, che contro la Fiorentina non ha lasciato il segno sul risultato, ma è comunque riuscito a tenere impegnata la difesa avversaria per tutti e 90 i minuti di gioco. Sportellate continue che, a detta del Corriere dello Sport, lo rendono il miglior centravanti lottatore della Serie A e probabilmente di altri campionati. E che fanno dimenticare il pallone malamente perso in avvio che ha poi portato al contropiede dello 0-1 firmato Muriel. Sufficienza meritata dunque per il 'Panterone', i cui voti oscillano generalmente tra il 6 e il 6,5 sia a livello locale che nazionale. Leggermente meno generoso soltanto TMW, che gli ha attribuito un 5,5.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere di Bergamo: 6