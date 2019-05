Le pagelle di Zapata: stop al bacio per iniziare l'ennesima rimonta

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stop con il quale si aggiusta la palla per il gol dell'1-1 è da vedere e rivedere e ancora una volta Duvan Zapata è stato decisivo con la sua rete. Si batte per tutta la partita e insieme ai suoi compagni sogna di staccare il pass per la prossima Champions League che adesso è davvero vicina. Mai investimento di mercato fu più azzeccato e adesso il colombiano può davvero fare la differenza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7