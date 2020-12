Le pagelle di Zapata: un disastro. Irriconoscibile, il peggiore in assoluto

Impressionante in negativo. Un disastro, sembra un lontano parente. Irriconoscibile: quasi svogliato, spreca occasioni su occasioni. Per distacco Duvan Zapata, dopo la gara contro i danesi del Midtjylland, risulta senza ombra di dubbio il peggiore in campo della giornata Champions delle gare delle italiane. Non indovina neanche un pallone che capita dalle sue parti: fisicamente irriconoscibile, non salta mai l'uomo ed è imprigionato da Hoeg e poi da James.

Tuttomercatoweb.com 4

Gazzetta dello Sport 4

Tuttosport 4

Corriere dello Sport 5