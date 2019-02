© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'incantesimo è già finito? Sperano di no i tifosi dell'Atalanta, per il quale ormai Duvan Zapata è un idolo. Contro il Torino, però, stecca anche lui. Un fantasma in campo, si nasconde tra le maglie granata, soffre la densità del Toro. Troppi giri a vuoto per il colombiano, che non fa mancare qualche spunto e due conclusioni, ma trova anche Sirigu a guastargli il pomeriggio.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttomercatoweb.com: 5