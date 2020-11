Le pagelle di Zapata: un tempo di nulla, l’incrocio dei pali gli nega il gol

Salvarsi, in un 5-0 subito, è davvero un parolone. Ma Duvan Zapata, dopo un primo tempo di poco e nulla, ci ha almeno provato, nell’Atalanta. Così il colombiano è tra i pochi a raggiungere o sfiorare la sufficienza. 6 per La Gazzetta dello Sport: “Non è serata e glielo dicono incrocio dei pali e due volte Alisson”. Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: “L’incrocio dei pali gli nega la gioia del super gol”. Mezzo voto in meno per Tuttosport, che si sofferma soprattutto sul duello col giovane Williams: “Sulla carta non dovrebbe faticare e invece perde ogni contrasto”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6