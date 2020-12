Le pagelle di Zaza: pioggia di 4. Non pervenuto per 45', si nasconde regolarmente

Altra prova da fantasma per Simone Zaza, accanto a Belotti fa fatica e contro l'Udinese è il peggiore in campo per un tempo. Noi di TMW l'abbiamo bocciato con un 4,5 in pagella, mentre da La Gazzetta dello Sport arriva mezzo voto in meno in quanto non pervenuto prima di essere mandato sotto la doccia. Stesso voto da Tuttosport ("Non si può nemmeno dire sbagli troppo, visto che si nasconde regolarmente"), mentre dal Corriere della Sera arriva un 5 in pagella anche per il nervosismo mostrato in campo.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5