Le pagelle di Zaza: prestazione maiuscola, grinta e cuore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È mancato solo il gol, ma la prestazione di Simone Zaza contro il Frosinone è stata sontuosa. "Assist sul primo gol di Rincon, entra nel raddoppio di Baselli. Voglia, cuore e grinta: è l'uomo in più del Toro, pericoloso", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 7 anche da parte di TMW: " Splendido velo in occasione del gol di Rincon, impegna Sportiello in occasione del 2-0 di Baselli, fa a sportellate e duetta con Belotti. Prestazione maiuscola"

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

La Stampa: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7