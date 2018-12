© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza sta tornando? Tutte sufficienze per i giornali cartacei, con un 7 di Tuttosport che spicca, anche per la convinzione che ci mette il centravanti ex Valencia. L'intesa con Belotti si sta affinando, come spiega anche il 6 di TMW. "Ha voglia di segnare e si vede. Prova spesso il dialogo nello stretto con Belotti, ma dentro l'area di rigore si vede troppo poco. E infatti al termine dei 90 minuti si contano 3 conclusioni verso la porta di Provedel, ma nessuna realmente pericolosa. Prezioso comunque il lavoro oscuro per la squadra".

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

TuttoMercatoWeb.com: 6