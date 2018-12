Le pagelle di Zaza: prova ok macchiata dalla decisiva follia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono episodi che possono macchiare un'intera partita. Per novanta minuti Simone Zaza ha mostrato buona applicazione, ha fatto bene da spalla a Belotti, ma poi s'è sporcato con una follia finale. Un erroraccio con cui regala il calcio di rigore alla Juventus e decide così, in negativo, il derby per il suo Torino. Il quattro in pagella, dunque, è inevitabile. Cinque, se si vuol essere più buoni.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4