© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza contro il suo passato. Il Sassuolo non è una squadra come le altre per l'attaccante granata che ieri pomeriggio ha sfoderato una grande prestazione. L'ingenuità nel derby è stata cancellato dall'assist per il gol del momentaneo vantaggio di Belotti. Questo il commento di TMW: "Mazzarri gli dà fiducia, lui la ripaga. Pericoloso e generoso nei primi 45', a inizio ripresa fornisce a Belotti l’assist per l’1-0. Riscatta il brutto derby". Questo invece il commento de La Stampa: “La miglior versione dell’anno: il dialogo con Belotti decolla, il tocco per Gallo che segna è da manuale

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 6,5