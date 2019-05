© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza si è sbloccato e ha scelto forse il momento migliore per farlo. Entrato in campo nella ripresa al posto di Lukic ha avuto il merito di creare tantissime occasioni da gol che ha prima sprecato malamente trovando però poi il guizzo che ha dato il là alla rimonta poi completata da Belotti. Nelle ultime due giornate Mazzarri potrà contare anche su di lui, per continuare a inseguire il sogno europeo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5