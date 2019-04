© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrebbe essere l'altro bomber, quello che mette paura al goleador Belotti, invece Simone Zaza proprio no riesce a trovarla la via della porta. Anche contro il Parma entra e non incide. Non realizza neanche un tiro in porta. Zero. Soltanto falli e poco altro. Sotto la sufficienza la sua prestazione. Addirittura da 4 in pagella per Tuttosport, che sottolinea proprio questo: "Fa più falli che scatti: i fischi arbitrali sono superiori ai palloni che tocca. Il nulla in carne ed ossa". Sì, ci va giù pesante. Per chiedere una reazione: che fine ha fatto l'uomo che ha segnato con qualsiasi maglia addosso?

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5

Torinogranata.it: 5