Le pagelle di Zenga: prima vittoria col Cagliari. Azzecca tutto, ha un debito con Olsen

vedi letture

Primo successo alla guida del Cagliari per Walter Zenga. E l’Uomo Ragno fa incetta di voti positivi, dopo l’1-0 al Cagliari, perché, come abbiamo evidenziato su queste colonne, questi tre punti spezzano una maledizione che per i rossoblù durava da ben 12 turni. “Azzecca tutto”, sottolinea La Gazzetta dello Sport a corredo del 7 in pagella. Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: “Ha un debito con Olsen, finalmente ritrova Simeone”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6