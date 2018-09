Le pagelle di Zielinski: firma d'autore "italiana" per ferire gli azzurri

Il gol della Polonia ha una firma "italiana": quella di Piotr Zielinski, che ha portato in vantaggio la selezione di Varsavia prima dell'1-1 finale maturato al Dall'Ara ieri sera. Una rete bella e non semplice come potrebbe sembrare, al volo su cross di Lewandowski. Più in generale, il centrocampista del Napoli gioca una grande gara, in appoggio proprio al centravanti del Bayern Monaco, risultando il giocatore più pericoloso nello scacchiere polacco, uno dei pochi in grado di rompere le linee azzurre.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5