Le pagelle di Ibrahimovic: firma gol numero 500 e 501, è una reazione da fenomeno

Zlatan Ibrahimovic è sempre più l'uomo copertina del Milan primo in classifica. Due gol, uno per tempo, per raggiungere e successivamente sfondare quota 500, è la sua sesta doppietta in Serie A dopo che per due mesi non aveva segnato. È sempre presente, anche quando fa annullare il gol di Calabria, ma è una reazione da fenomeno - come spiega il Corriere della Sera - dopo i tanti errori di Bologna.

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 8

Dominante come al solito: fa 500 e poi 501 gol in carriera a livello di club. E senza nemmeno sforzarsi troppo.