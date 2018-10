Le pagelle di Icardi - La Lazio lo vede e poi muore. L'uomo del destino

© foto di www.imagephotoagency.it

Una doppietta e il terzo gol sfiorato. Per distacco, Mauro Icardi ieri sera all'Olimpico è stato il migliore in campo nella sfida che ha visto l'Inter battere 3-0 la Lazio. "In campionato segna da quattro partite, dà l'impressione di aver in canna sempre un'occasione", scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo, invece, il commento del 'Corriere della Sera': "Vedi Icardi e poi muori. La Lazio soprattutto, visto che le ha segnato 7 volte". Per 'La Repubblica' è lui l'uomo del destino, per TMW è il solito bomber: "Apre le danze con un gol da rapinatore d'area, raddoppia con una bella conclusione dopo aver saltato secco Lulic. Vorrebbe anche il terzo gol, ma forse per stasera può bastare anche così". Di seguito i voti.

Le pagelle di Mauro Icardi

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7.5 -

Corriere dello Sport - 8

Corriere della Sera - 8 -

Tuttosport - 8

La Repubblica - 7.5

Fcinternews - 8