Le pagelle di Icardi - Leone d'oro. Usa la testa come un ariete

"Sotto gli occhi di Wanda, segna il gol numero 110 in nerazzurro, fa ammattire in ogni azione i centrali del Psv ed è attore protagonista anche sull’azione dell’1-1 dopo aver costretto Zoet alla più bella parata della serata. E’ il signor partita". Questo il giudizio di Tuttosport alla prestazione di Mauro Icardi. Il giornale torinese è l'unico a premiare la prestazione del capitano nerazzurro con un 8, poi una lunga sfilza di 7.5. "Leone d'oro. Usa la testa come ariete e sfiora tre volte il vantaggio. Invasato nell'azione del primo gol, uccide la partita, mandano nel panico portiere e difensore in occasione del gol vittoria", scrive il 'Corriere della Sera'. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Mauro Icardi

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 8

Corriere dello Sport - 7.5

Corriere della Sera - 7.5

La Repubblica - 7.5

Fcinternews - 7.5