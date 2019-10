© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bastano i numeri di questo avvio di stagione per fugare ogni dubbio sulle qualità di Ciro Immobile e la sua importanza all'interno del mondo Lazio: sette gol in sette partite. "Un diavolo che mira, tira ed è gol" scrive La Gazzetta dello Sport dopo la doppietta rifilata al Bologna che dimostrano quanto l'ex Toro sia un bomber vero. Di Razza. "Il solito assegno in bianco" commenta invece il Corriere dello Sport. Lapidario il pensiero de LaLazioSiamoNoi: "Le chiacchiere stanno a zero. I gol segnati, invece, stanno a 7".

LE PAGELLE DI CIRO IMMOBILE

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8,5

TuttoMercatoWeb.com: 7

LaLazioSiamoNoi.it: 8