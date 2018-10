Le pagelle di Insigne - Non si esalta: lontano parente di quello di Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita in chiaroscuro quella di Lorenzo Insigne con la maglia dell'Italia. Contro l'Ucraina si mangia un gol dopo una ventina di minuti, lavora molto per la squadra - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma non illumina in proprio. Voti severi da parte di Corriere dello Sport e Repubblica (5), più clementi da parte di Gazzetta dello Sport (6), Tuttosport (5,5) e Corriere della Sera (5,5). La sensazione però - sottolinea Repubblica - è che Insigne in Nazionale sia il lontano parente di quello del Napoli.

Le pagelle di Insigne

TMW - 6

Corriere dello Sport - 5

La Gazzetta dello Sport - 6

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5,5

QS - 6

La Repubblica - 5