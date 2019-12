© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mister Finale del nuovo ciclo italiano. Questa la definizione utilizzata da TMW nel giudizio a Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che ha guidato i suoi al successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Per Tuttosport e Il Corriere dello Sport trova 'la partita perfetta', per la Repubblica è 'scacco matto' di Inzaghi a Sarri, mentre il Corriere della Sera guarda oltre e parla di 'vittoria con vista sulla lotta Scudetto'.

Le pagelle di Simone Inzaghi

TMW: 7

Corriere dello Sport: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

la Repubblica: 8