Le pagelle di Jorginho - Grazie a lui un'Italia più sarriana

Tra i più convincenti ieri sera al Ferraris, Jorginho ha preso quasi tutte sufficienze piene al termine di Italia-Ucraina 1-1. L'unico 5.5 è di Tuttosport: "Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe da lui, visto quanto propone al Chelsea". "Grazie a lui un'Italia più sarriana, ma in avanti manca il tridente di Sarri", il commento del Corriere dello Sport che giudica la sua gara da 6.

Le pagelle di Jorginho

TMW - 6

Tuttosport - 5.5

Quotidiano Sportivo - 6.5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

la Repubblica - 6

Corriere della Sera - 6