Non si salva praticamente nessuno dal naufragio ceco della Roma a Plzen. Justin Kluivert meno di tutti, o quasi, vista la perentoria bocciatura arrivata per lui da tutta la stampa nazionale. "Si accende ad intermittenza e fa arrabbiare Di Francesco" scrive TMW nel motivare il suo 5,5. Un punto in meno per l'olandese da Il Messaggero che nel descrivere la prestazione dell'ex Ajax scrive: "Giochicchia, finta, contro finta e non tira mai in porta". "Il ragazzo ha voglia di spaccare, però sembrano solo velleità" riporta la rosea.

Le pagelle di Justin Kluivert

TuttoMercatoWeb.com - 5,5

La Gazzetta dello Sport - 5

Tuttosport - 4,5

Corriere dello Sport - 5

Corriere della Sera - 5

La Repubblica - 5

Il Messaggero - 4

Vocegiallorossa.it - 4,5