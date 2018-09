Le pagelle di Kolarov: una sentenza col mancino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il gol di ieri Aleksandar Kolarov è diventato il secondo giocatore a segnare un gol nel derby di Roma con entrambe le squadre della capitale. Una prestazione super per il terzino serbo: aveva (ha) una frattura a un dito del piede sinistro, con cui ha tirato la punizione del 2-1, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche per TMW Kolarov è stato fra i migliori in campo nel derby, con quel sinistro che regala magie: le punizioni per lui sono come calci di rigore.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Messaggero: 8

Tuttomercatoweb.com: 7