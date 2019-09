© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel pomeriggio di ieri, a Bologna, si è assistito all'ennesima perla su punizione firmata Aleksandar Kolarov. Il terzino serbo, vero e proprio specialista dei piazzati, ha portato così in vantaggio la sua Roma. "Difensore a chi?", chiede in maniera retorica La Gazzetta dello Sport, che lo premia come migliore in campo in senso assoluto. Tuttosport rincara ulteriormente la dose: "Così le tirava Zico", in riferimento alla punizione da urlo. Insomma, tutti concordi: su calcio di punizione, citando la nostra pagella, "è una sentenza". E i voti vanno, inevitabilmente, quasi tutti sul 7. C'è pure un 7,5.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7

VoceGiallorossa.it: 7