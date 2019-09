Le pagelle di Koulibaly - E' tornato. Chiamatelo "Mr. Wolf"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le prime giornate del Napoli sono state contraddistinte a sorpresa dalle critiche a Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese era apparso in difficoltà, in ritardo di condizione. La Champions League, si sa, cambia tutto. E all'improvviso il 26 azzurro contro i campioni in carica del Liverpool si ricorda chi è. Non a caso La Gazzetta dello Sport nel motivare l'8 in pagella scrive: "È tornato Kalidou e il San Paolo è tutto per lui". Mentre Il Mattino propone un paragone cinematografico, ma azzeccatissimo: "È il signor Wolf di Pulp Fiction". Tuttosport con il suo 7 in pagella: "La roccia alla quale aggrapparsi"

LE PAGELLE DI KALIDOU KOULIBALY

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7,5