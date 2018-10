Le pagelle di Koulibaly - Il mostro è tornato: implacabile su Salah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il mostro è tornato: sontuoso e implacabile su Salah". Così il Corriere dello Sport oggi in edicola ha commentato la prestazione di Kalidou Koulibaly, tra i migliori ieri sera al San Paolo nella sfida che ha visto il Napoli imporsi di misura contro il Liverpool. "Chiude ogni varco e si getta anche all’attacco, straripante", è il commentato de La Repubblica. Per Tuttonapoli il centrale senegalese: "E' un muro invalicabile. Agisce spesso in aiuto su Salah, riuscendo ad annullare l'incredibile velocità dell'ex Roma. Esalta il San Paolo e suona la carica quando supporta l'azione arrivando più volte sul fondo al cross. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Kalidou Koulibaly

TMW - 7.5

Corriere dello Sport - 7.5

La Repubblica - 7

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 6.5

Il Mattino - 7.5

Corriere della Sera - 6.5

Tuttonapoli - 7.5