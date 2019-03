Le pagelle di Lautaro: isolato e ingenuo nel prendere il cartellino giallo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Si procura il rigore fallito poi da Brozovic. Ingenuo nel prendere il giallo che gli farà saltare la gara di ritorno. Si sbatte come unico attaccante e in alcune occasioni sembra davvero troppo solo in avanti". Preciso il giudizio di TMW sulla prestazione di Lautaro Martinez, riferimento offensivo dell'Inter di Spalletti anche nella gara di ieri contro l'Eintracht. Più critico nella valutazione FcInterNews secondo cui "la sua partita è fatta di tanta corsa a vuoto e di pochi palloni toccati". Questi i voti di Lautaro Martinez:

TuttoMercatoWeb 6

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

FCInterNews 5