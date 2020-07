Le pagelle di Lautaro: operativo e concentrato pur senza strafare. Mercato più lontano

"Lauti, posizione". Antonio Conte ha richiamato spesso Lautaro Martinez durante la sfida con la SPAL. E l'argentino, pur non segnando, tira fuori una prova convincente. "Si sbraccia e sbraita, è nel vivo del gioco nerazzurro", scriviamo su TMW. Per la Gazzetta dello Sport è "operativo, concentrato, sul pezzo" e proprio per questo "il mercato non è nella sua testa". Per il Corriere dello Sport e la Repubblica, nonostante il 6 in pagella, la sua non è una prestazione da ricordare: il primo sottolinea come l'assenza del suo nome nel tabellino con 4 marcatori sia indicativa, il secondo ricorda la sua doppietta dell'andata spiegando come fossero altri tempi. Per tutti, ad ogni modo, la sua prova merita almeno la sufficienza.

Le pagelle di Lautaro

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Il Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6

la Repubblica 6

Il Corriere della Sera 6