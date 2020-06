Le pagelle di Lautaro - Uno spettro sul prato del San Paolo. Non una gara da futuro barcellonista

vedi letture

Non c'è, non è lui. Sta lontano dalla porta, interagisce poco, non conclude. Questo il pensiero comune dei quotidiani sulla prestazione di Lautaro Martinez contro il Napoli. La Gazzetta dello Sport (voto 4,5) lo definisce "uno spettro a passeggio sul prato del San Paolo", mentre Tuttosport (coto 5) sottolinea come sia difficile capire se le voci di mercato provenienti da Barcellona abbiano influito o meno sulla serata dell'argentino. "Avulso dal contesto", però, è il concetto che troviamo a prescindere, compreso sul Corriere dello Sport (voto 5, come TMW) che oltre a puntare il dito sul mancato aiuto e supporto nei confronti di Lukaku, chiude il giudizio tornando sul tema blaugrana: "Non proprio una gara da futuro barcellonista. Giusta la sostituzione".

I voti di Lautaro Martinez: