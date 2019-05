Le pagelle di Llorente: il guerriero di Pochettino. Cambia la partita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La mossa decisiva" è il commento che il Corriere dello Sport ha pubblicato quest'oggi per analizzare la prestazione di Fernando Llorente ieri sera. Un rendimento, quello dell'ex Juve, assolutamente positivo per tutta la stampa nazionale. "Quando entra - continua ancora il CorSport - gli Spurs devono segnare tre gol in 45' per passare. E li fanno cambiando gioco, con un calcio all'italiana...". Per TMW il centravanti spagnolo "cambia la partita" tanto da meritarsi 9 in pagella. "Il suo ingresso nella ripresa è l'urlo di guerra di Pochettino" scrive infine La Gazzetta dello Sport.

LE PAGELLE DI FERNANDO LLORENTE:

TuttoMercatoWeb.com: 9

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 7