Le pagelle di Lucas: eroe inatteso. Tripletta per la leggenda

Se il Tottenham è in finale di Champions League il merito principale è di un solo giocatore: Lucas Moura. Il brasiliano ex PSG nel secondo tempo si trasforma "salendo in cattedra nella ripresa" scrive Tuttosport. "L'eroe che non ti aspetti" commenta invece La Gazzetta dello Sport nel dargli 9 in pagella. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Repubblica, invece, danno alla punta degli Spurs nove. Tre gol per una finale: la leggenda.

LE PAGELLE DI LUCAS MOURA:

TuttoMercatoWeb.com: 10

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 9

Corriere della Sera: 8

La Repubblica: 9