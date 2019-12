© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per molti, quasi tutti in realtà, Luis Alberto è il migliore in campo. "Delizia per i palati. Diventato uno dei migliori interni a livello internazionale", scrive TMW nell'analisi del suo inviato a Riyad. Per il Corriere dello Sport "il Mago fa magie anche a Riyad", mentre Tuttosport e Corriere della Sera sottolineano come "ripeta e forse superi la prova mostruosa del 7 dicembre", proprio contro la Juve in campionato.

Le pagelle di Luis Alberto

TMW: 7,5

Corriere dello Sport: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

la Repubblica: 7,5