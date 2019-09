Le pagelle di Lukaku - "Pesante". Non sembra neanche lui

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la prima in Champions League della gestione Conte il recupero di Romelu Lukaku è stato il tema centrale della vigilia. Il belga, nonostante un problema alla schiena, stringe i denti e scende in campo contro lo Slavia Praga. I cechi, però, da vittima sacrificale designata da tutti si trasformano in un bel problema. E l'ex United non è apparso in grado di aiutare i suoi compagni di squadra. "Macchinoso", "Sottotono" e "Pesante" sono solo alcuni degli aggettivi utilizzati dai quotidiani per descrivere la sua prestazione. La sintesi perfetta arriva da TMW nel motivare il 5 in pagella: "Non sembra neanche lui"

LE PAGELLE DI ROMELU LUKAKU

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5

Corriere della Sera: 5