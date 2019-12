© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando si dice che gli attaccanti vivono per il gol è una delle verità più incontrovertibili del calcio. Una rete li porta in paradiso, un errore li distrugge. Questo è quanto accaduto ieri a Romelu Lukaku nella notte decisiva per la Champions dell'Inter. "Segna il gol che riapre la gara, ma nella ripresa se ne mangia anche un paio davvero clamorosi. Errori che peseranno come macigni" scrive TMW sulla prestazione del belga. Giudizio, questo, a cui fa eco La Gazzetta dello Sport: "Segna un gol, ne sbaglia tre, due clamorosi". Si concentra invece sulla fattura della rete dell'1-1 FcInterNews: "Smista il gioco da una parte all'altra del campo indossando le vesti dell'uomo-assist e poi decide di prendersi la scena con la rasoiata di sinistro che vale il pareggio". Spazio agli errori sottoporta, invece, sul Corriere dello Sport: "Sbaglia in modo clamoroso la rete del 2-1 e da quell'errore non si riprende più"

LE PAGELLE DI ROMELU LUKAKU

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews.it: 6