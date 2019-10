© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non è al massimo, rispetto a Lautaro ha una marcia in meno" scrive il Corriere dello Sport per commentare il 5,5 in pagella al colosso belga per Inter-Juventus. Una prestazione opaca per l'ex United che non convince praticamente nessuno. L'unica sufficienza della stampa arriva da La Gazzetta dello Sport che però scrive: "Nei 16 metri non si avverte il suo peso". "Resta ingabbiato come un gigante nel labirinto bianconero" è invece il giudizio del CorSera. "Sbaglia qualche scelta di troppo" scrive invece TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DI ROMELU LUKAKU

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5

FcInterNews.it: 5,5