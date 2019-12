© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitano e simbolo di una splendida (e vincente) Lazio. Torna a Roma con la Supercoppa da capitano, risultando il migliore in campo insieme a Luis Alberto. E infatti il Corriere dello Sport gli dà un bel 9 in pagella, sottolineando come il capitano meriti più di tutti di alzare la coppa a fine partita. Ma le sue conquiste vanno oltre al gol che ha segnato il vantaggio biancoceleste. Per Tuttosport, infatti, "slalomeggia su De Sciglio trattandolo come un paletto in una gara di sci alpino".

Le pagelle di Lulic

TMW: 7

Corriere dello Sport: 9

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

la Repubblica: 8