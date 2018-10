Le pagelle di Mancini - Partenza sprint, poi le difficoltà: giudizio rimandato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Voti tra il 5,5 e il 6 per il ct dell'Italia, Roberto Mancini, reduce dall'1-1 di Genova contro l'Ucraina. Una valutazione in chiaroscuro - sottolinea in particolare il Corriere della Sera - frutto di "una partenza sprint incoraggiante, macchiata però da un'ultima mezzora di difficoltà". Tra le note positive messe in risalto da La Gazzetta dello Sport (voto 6,5), invece, ci sono "l'esperimento del falso nove, la tanta qualità in mezzo al campo e il giovane Barella subito buttato nella mischia". In definitiva, la sensazione è che la sua Italia stia crescendo, anche se resta concreto il digiuno di vittorie che comincia a farsi pesante.

Le pagelle di Mancini

Corriere dello Sport - 5,5

La Gazzetta dello Sport - 6,5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 6

QS- 6