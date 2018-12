© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se c'è uno degli acquisti estivi della Roma che possa rappresentare a pieno il momento negativo dei giallorossi è senza dubbio Ivan Marcano. Lo spagnolo viene stroncato da tutta la stampa per la sua prestazione di Plzen. "Riesumato dopo due mesi - si legge su La Repubblica - pare che Kopic non possa far male. Ovviamente sbaglia", mentre TMW riporta come lo spagnolo "Viva di rendita della presenza di Manolas". "Non lascerà rimpianti, forse una plusvalenza" è il commento glaciale del Corriere della Sera.

Le pagelle di Ivan Marcano

TuttoMercatoWeb.com - 5

La Gazzetta dello Sport - 5

Tuttosport - 4,5

Corriere dello Sport - 4

Corriere della Sera - 4,5

La Repubblica - 5

Il Messaggero - 4

Vocegiallorossa.it - 4