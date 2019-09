Le pagelle di Mario Rui - Da scommessa a baluardo insormontabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per tutta la vigilia di Napoli-Liverpool nello stilare la probabile formazione dei partenopei tutta la stampa è stata convinta che il posto di terzino sinistro nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti sarebbe stato assegnato a Faouzi Ghoulam. Il tecnico di Reggiolo, però, sorprende tutti schierando Mario Rui fra la sorpresa generale. Il portoghese, dato in discesa nel borsino azzurro, sorprende tutti con una prestazione monstre di fronte ad un campione del calibro di Momo Salah. "Perfetto in chiusura. Uomo in più in avanti" scrive La Gazzetta dello Sport nel premiarlo con un 8 in pagella; "Tecnica e personalità: un repertorio inaspettato da chi era l'ultimo nelle gerarchie di Ancelotti" scrive invece il Corriere della Sera; "Baluardo insormontabile" è la definizione utilizzata da Il Mattino. Serata da applausi per l'ex Empoli, dunque. Come per tutto il Napoli.

LE PAGELLE DI MARIO RUI

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

TuttoMercatoWeb.com: 8

Corriere della Sera: 7,5

Il Mattino: 7,5