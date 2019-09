Le pagelle di Matuidi - il più sarriano dei bianconeri

Il 2-0 della Juve a firma di Blaise Matuidi è la perfetta esemplificazione di cosa chiede Maurizio Sarri ai suoi centrocampisti in fase d'inserimento. La prestazione del francese contro l'Atletico, però, ha anche tanto altro di buono. "Partita strepitosa per quantità, impreziosita anche da buoni inserimento in avanti" scrive non a caso Tuttosport nell'analizzare il 7,5 in pagella. "Ripresa (e gol) sarriana" è invece il pensiero del Corriere della Sera che valuta l'ex PSG 7.

LE PAGELLE DI BLAISE MATUIDI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5