Seconda sconfitta consecutiva per il Torino: dopo il ko interno col Lecce, i granata escono battuti anche dal Ferraris contro la Sampdoria. Quante responsabilità sono da attribuire all'allenatore Walter Mazzarri? In questo senso, la stampa specializzata, è piuttosto divisa. In realtà in molti hanno individuato nel tecnico livornese uno dei principali responsabili: "Prende gol per la sesta di fila e la sua squadra crea un tiro solo", il giudizio con l'accetta di Gazzetta. Più moderato, invece, il nostro giudizio: il suo Toro crea poco, o nulla, ma la rete subita nasce da una grave topica difensiva di Lyanco. Ma c'è anche chi, come nel caso del Corriere della Sera, lo assolve.

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

TorinoGranata.it: 5