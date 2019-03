Le pagelle di Meret: media superiore al 7. Il clean sheet è merito suo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria non era in discussione, ma nella ripresa Alex Meret salva il risultato e mantiene la porta del Napoli inviolata, una bella notizia in vista del ritorno a Salisburgo. "Almeno tre gli interventi decisivi nella ripresa che hanno permesso al Napoli di chiudere la partita con un rotondo 3-0", si legge nel giudizio di TMW. Questi i voti del numero 1 azzurro dopo la bella prestazione in campo europeo:

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Tuttonapoli 7,5