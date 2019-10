Le pagelle di Meret - Strepitoso. E in Nazionale fa il terzo portiere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prestazione mostruosa di Alex Meret nella vittoria del Napoli in quel di Salisburgo. Una serata, quella del portiere friulano, che non è sfuggita a nessuno. "Strepitoso in almeno tre occasioni" scrive, ad esempio, Tuttosport, mentre Il Mattino lo definisce "Protagonista", soprattutto nel primo tempo. Meret sugli scudi con l'azzurro del Napoli lo rilanciano anche per l'azzurro della Nazionale. "Donnarumma o Sirigu? Meret!" afferma La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport amplia il concetto: "Se si pensa che è il terzo portiere della Nazionale, vuol dire che in quel ruolo abbiamo Jaschin e Buffon".

LE PAGELLE DI ALEX MERET

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli.net: 7