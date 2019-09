Le pagelle di Mertens: "Ciro" incanta ancora Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'estate a cercare di acquistare Mauro Icardi, il Napoli ha sempre Dries Mertens come certezza in zona gol. Due reti contro la Sampdoria, Maradona a sole tre reti e Hamsik a -9. È al top della condizione, si muove con disinvoltura e punge gli avversari. Carlo Ancelotti a fine partita ha esortato la società a sbrigarsi a rinnovargli il contratto.

Tuttomercatoweb: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli: 7,5