Le pagelle di Milik: per TMW è il migliore. E il San Paolo lo applaude

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sempre alla ricerca della porta, ruggisce fino alla fine. E' il migliore in campo", si legge nei giudizi di TMW su Arkadiusz Milik. Dopo i 14 gol in campionato il polacco trova anche il primo centro europeo, aprendo le danze e confermandosi come uno degli uomini più in forma a disposizione di Ancelotti. Tuttonapoli sottolinea come "esce stremato tra gli applausi convinti del San Paolo". Queste le pagelle di Arek Milik dopo la gara di ieri:

TuttoMercatoWeb 7,5

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Tuttonapoli 7